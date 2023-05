Oyez, oyez, la Fête médiévale débarque !

L’un des évènements les plus emblématiques de la ville continue d’apporter son lot de nouveautés.

La traditionnelle Fête médiévale, lancée en 2006, investira les rues de Crest les samedi 27 et dimanche 28 mai. Une ambiance des plus pittoresques viendra rendre hommage au passé historique de celle que l’on appelle la Cité des Arnaud par son habituelle déferlante de spectacles, concerts et autres animations.

Bien que célébrant le Moyen-Âge, quelques nouveautés ont été apportées à cette fête afin de rappeler qu’elle reste également dans l’air du temps...

Article publié dans Le Crestois du 26 mai 2023