Avec les amis du Crestois

Il est toujours temps d'adhérer à l'association qui soutient le projet de reprise en Scop du Crestois.

La Scop des journalistes du Crestois s’apprête à déposer et défendre son projet de reprise du journal dans l’esprit qui l’anime depuis des années. L’Association Les Amis du Crestois, constituée le 26 avril dernier, se démène pour apporter à cette démarche le soutien qui peut faire la différence pour le tribunal de commerce, qui devra statuer à l’issue de la procédure de redressement judiciaire. Il n’est pas exclu, en effet, que le tribunal ait à départager des propositions concurrentes.

Sauvons Le Crestois que nous aimons, libre et indépendant ! L’Association Les Amis du Crestois avait déjà rassemblé 265 adhérents(e)s en date du 15 mai. Un grand merci pour leur confiance et leur soutien. Elle multiplie les contacts, la présence sur les marchés, et toutes les occasions de dialogue avec les habitants de la vallée. Que chacun des lecteurs ou lectrices se dévoue pour gagner encore quelques adhésions parmi les proches et connaissances. Objectif à court terme: atteindre cinq cents adhésions et les joindre au dossier de reprise avec un message fort : la population de la vallée et des alentours tient à son journal et soutient le projet de la Scop.

Les associations de la vallée sont également très concernées. Plusieurs ont déjà apporté un soutien sans équivoque: sympathie, adhésion, apport financier, conseil. Notre association appelle toutes les associations à adhérer nominalement en tant que personne morale et à diffuser cet appel à leurs propres adhèrent( e)s pour soutien individuel.

L’association peut être contactée par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. et tient à disposition ses statuts et le compte rendu de l’assemblée générale constitutive. Les informations utiles sont accessibles sur la page Facebook Les Amis du Crestois.

Le bulletin d’adhésion est à disposition via ce lien. Une adhésion manuscrite sur papier libre est également possible avec les mentions : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, date et signature. La cotisation de base est de deux euros. Les adhésions sont à déposer ou envoyer au local du journal : 52, rue Sadi-Carnot à Crest. Faites vite…

Les Amis du Crestois

Bulletin d'adhésion

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023