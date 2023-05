Les Peknos invitent leurs amis

La vallée va fanfaronner et danser tout le week-end de l'Ascension.

Pour celles et ceux qui rêvent d’aller à la Nouvelle-Orléans pour vivre au rythme de ses fameuses fanfares, il ne sera pas la peine d’entamer son bilan carbone pour s’y rendre, car ce week-end (les 20 et 21 mai), cinq fanfares venues de toute la France vont faire vibrer la vallée. Environ cent cinquante musiciens vont souffler, taper, pincer, toucher, chanter... entre Crest et Piégros-la-Clastre, pour que ce weekend de l’Ascension se transforme en une grande fête dansante pour la 12e Rencontre de fanfares, organisée par l’illustre Pekno Parade, une célèbre fanfare de la vallée.

La Pekno, comme elle est surnommée, est née en 2000 sous l’impulsion du musicien Pierre Fleury. Elle est reconnaissable par la colorimétrie vert et rouge de ses vingt-huit musiciens. Et comme dans la monde des fanfares, inviter ses copines est une tradition, La Pekno, après neuf années sans Rencontre, a renoué avec cette coutume...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : le programme complet du week-end

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023