Des lycéens d’Armorin en Toscane

Ils ont découvert les trésors historiques de la péninsule italienne.

En cette fin du mois d’avril, un groupe de quarante-neuf élèves du Lycée Armorin est parti quelques jours à la découverte des charmes de la Toscane, renouant avec le voyage scolaire, après quelques années perturbées par la crise sanitaire.

Le projet pédagogique concernait tout d’abord les élèves de Première et de Terminale de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie. La découverte du coeur historique des villes de Florence et Sienne, villes d’art et de pouvoir, a permis un approfondissement et une illustration vivante de plusieurs thèmes au programme de cette spécialité du lycée général...

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023