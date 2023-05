Challenge vallée de la Drôme : toujours un succès !

Moins d’affluence mais toujours de l’enthousiasme pour cette 20e édition.

Les festivités ont démarré dès le vendredi 12 mai, à 18 heures, avec la fameuse Dungeon Race. Une bonne trentaine de coureurs se sont lancés à l’assaut de la Tour de Crest avec, pour les plus téméraires, la possibilité de redescendre en rappel depuis la plus haute terrasse du monument via la façade Est. Les averses successives ont quelque peu pimenté cette course atypique qui reste, comme le dit Jack Peyrard, organisateur du Challenge vallée de la Drôme, « la seule course à pied connue qui se déroule dans un monument historique. »

Les coureurs ont ensuite pris le départ de la Course des Aventuriers à 00h30 et de la Course des Maquisards à 5h30...

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023