Les Restos ouvrent leurs portes et leur coeur

Un moment de convivialité entre les bénévoles et de gratitude envers les donateurs.

C’est dans un ambiance joyeuse et chaleureuse que les Restos du coeur de Crest ont ouvert leurs portes dans la matinée du samedi 13 mai. Pour la deuxième année consécutive, l’association a souhaité se faire connaître auprès de nouveaux bénévoles et remercier les donateurs ainsi que les partenaires.

Malgré une augmentation de 42% des bénéficiaires durant l’hiver 2022-2023, l’équipe crestoise des Restos n’oublie pas de garder le moral et se réjouit d’être remarquablement bien soutenue : « Nous avons des donateurs extraordinaires et la chance d’avoir de bons contacts avec les producteurs locaux. Nous avons donc organisé ce moment convivial pour leur témoigner notre reconnaissance. », explique Xavier de Lavoreille, responsable et animateur de l’association.

La visite des lieux était assurée par les bénévoles et donnait un aperçu très éloquent des efforts déployés par les Restos du coeur crestois. En plus d’une gestion irréprochable des stocks, tout est mis en oeuvre afin de proposer, de la meilleure manière possible et dans le respect de la dignité et de l’anonymat, des produits variés et de qualité dans un local que l’on confondrait presque avec un supermarché standard. Un espace réservé aux enfants, une libraire prêtant gratuitement des ouvrages ainsi qu’une buvette rendent l’endroit d’autant plus vivant pour des bénéficiaires qui, au-delà de la nécessité de s’alimenter, viennent aussi pour passer un bon moment, dans un petit écrin à l’abri d’un quotidien difficile.

Bien que l’équipe de bénévoles soit assez nombreuse, toute aide, nouveau donateur ou nouvelles subventions, restent plus que bienvenus. D’autres initiatives peuvent être mises en place, à l’instar du spectacle de magie offert aux bénéficiaires par la Fondation des amis de l’Eterlou le samedi 3 juin.

Aurélien Charle

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023