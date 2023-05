Amit Gautam s’expose à la chapelle des Cordeliers

Cet artiste indien ne laisse pas indifférent !

Le vernissage de l’exposition Amit Gautam, présentée le vendredi 12 mai à la chapelle des Cordeliers par Stéphanie Bonnefoy, fut une réussite. Plus de quatre-vingts personnes s’y sont déplacées pour cet artiste, né et vivant en Inde, primé à New York l’an dernier et dont les oeuvres ne laissent pas indifférent.

Amit a été formé au National Institut of Design d’Ahmedabad (Inde), où, grâce à l’utilisation de différentes techniques et méthodes de représentation, il a trouvé son amour profond pour la peinture. Il puise son inspiration auprès des grands maîtres tels que Rembrandt, Vélasquez, mais aussi dans d’autres formes d’art, comme le cinéma avec ses lumières, la littérature, la musique. Dans ce domaine, il dit avoir une préférence pour la musique classique indienne de Pandit Ravi Kiran.

Amit travaille à l’intuition et se laisse guider par son humeur. Ses aquarelles sont en tension subtile entre technique très maîtrisée et liberté du geste, qui donne à ses motifs une vibration très personnelle. Ses sujets favoris : « Je suis très curieux de nature, j’aime peindre une variété de sujets, comme des vues urbaines, des paysages, des fleurs, des intérieurs, assure l’artiste. Mais ma préférence va aux personnages et aux portraits ». Quant à son inspiration, il « cherche constamment dans [ses] peintures, nt à capturer la beauté et l’âme d’objets banals et de personnes ou lieux. L’aquarelle, le plus humain de tous les médiums, me permet d’exprimer mes impulsions visuelles sur papier ».

Dépêchez-vous : il ne vous reste que quelques jours pour découvrir ses oeuvres à la chapelle des Cordeliers.

Ouverte de 11 à 19 heures, son exposition prend fin le 21 mai au soir.

R. Lidin

Article publié dans Le Crestois du 19 mai 2023