La Fête du Brézème arrive !

Dimanche 14 mai de 10 à 18 heures à la mairie de Livron-sur-Drôme.

Cultivé sur un des plus petits vignobles de la rive droite du Rhône, sur la commune de Livron-sur- Drôme, le Brézème est un vin que peu d’amateurs ont la chance de connaître. Cru confidentiel des Côtes-du-Rhône, sa force réside sans nul doute dans sa palette aromatique, riche et diversifiée, où des notes fruitées se mélangent à des tonalités plus épicées...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 12 mai 2023