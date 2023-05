Animations à la Tour

Dès le week-end des 13 et 14 mai, spectacle et descente en rappel.

Pour la deuxième année, la Tour de Crest organise un grand week-end autour des activités de cordes.

Cette année un grand spectacle jeune public vient ponctuer le week-end. Tapis volant raconte l’histoire d’un homme assis sur un tapis coloré, entouré de multiples instruments de musique. Il se met à jouer instrument après instrument, jusqu’au moment où une danseuse apparaît au-dessus de sa tête. Puis subitement, son tapis se met à décoller. Le tapis vole, les instruments jouent, la danseuse danse, jusqu’à une improbable rencontre.

Tapis volant est à la fois un conte pour enfants qui invite à croire en ses rêves, mais aussi un spectacle pour les grands pour retrouver son âme d’enfant. Une nouvelle création de la compagnie Ayé Panik, écrite par Philippe Krebs, interprétée par Francisca Alvarez et Slim Mesbah.

PAS UNE MAIS DEUX DESCENTES EN RAPPEL !

Le samedi 13 et le dimanche 14 mai, la Tour de Crest propose un événement unique : la possibilité de descendre les 52 mètres du mur bouclier. Un moment inoubliable, proposé pour la première fois au public. Les plus sportifs pourront se mesurer au plus haut donjon de France, tout en profitant d’une vue panoramique.

Une deuxième descente en rappel est proposée ce jour-là sur les traces de Philippe Rivoire, la tentative d’évasion la plus audacieuse, où il sera possible de descendre les 46 mètres du mur est de la Tour.

Informations pratiques :

Descentes en rappel de 14 à 18 heures le samedi 13 et dimanche 14 mai (sur réservation au 04 75 25 32 53).

Grande descente en rappel : 25 euros, 22 pour les moins de 18 ans.

La classique : 18,5 euros, 16,5 euros pour les moins de 18 ans.

Spectacle inclus dans le prix d’entrée

B. Cornu

Article publié dans Le Crestois du 12 mai 2023