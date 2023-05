Bientôt la cantine à 1 euro pour les familles modestes ?

Les délégués des parents d'élèves espèrent convaincre la mairie de Crest de franchir le pas.

Et si les cantines crestoises mettaient en place un menu à 1 euro pour les foyers les plus modestes ? C’est ce qu’espèrent les délégués des parents d’élèves des cinq écoles crestoises qui ont adressé, le jeudi 27 avril, un courrier commun au maire de Crest et à ses élus délégués à l’éducation et aux affaires sociales.

L’idée ? Que la ville de Crest intègre le dispositif gouvernemental « cantine à 1 euro », qui permettrait aux parents d’élèves dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000 euros de bénéficier de ce tarif privilégié...

