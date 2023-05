Canoës "ouverts" sur la vallée

Pendant trois jours, l'Europe du canoë s'est retrouvée à Blacons.

Pour sa 11e édition, du 30 avril au 1er mai, l’Open Canoë festival, a encore connu le succès avec six cents personnes à table, venues de toute l’Europe mais aussi des États-unis et du Québec. Durant ces trois jours de rencontres, de descentes et d’ateliers (une centaine proposés en deux langues), les passionnés de canoës ouverts (parce qu’ils ne sont pas fermés, contrairement à ceux de compétition) ont profité de l’expertise d’une trentaine de coach...

Article publié dans Le Crestois du 5 mai 2023