Un jeu-concours de la médiathèque, jusqu’au 13 juin 2023.

Imaginez de fausses légendes à partir d’une sélection de photos d’archives. Ambiance policière, humoristique ou fantastique… Laissez libre cours à votre créativité, amusez-vous, et surprenez- nous !

Participez au concours Légendez-moi organisé par la médiathèque vallée de la Drôme, en proposant une légende décalée, à partir de vingt photos issues des Archives départementales de la Drôme, de Mémoire de la Drôme et du journal Le Crestois. C

es photos seront présentées sans légendes à la médiathèque et en ligne, à vous d’en proposer une ! Deux moyens pour jouer : glisser un bulletin de participation dans l’urne de la médiathèque ou remplir le formulaire en ligne sur le site des Archives départementales. L’objectif est de s’amuser, mais aussi de montrer qu’il est facile de manipuler des images.

Un jury constitué de personnels de la médiathèque, des Archives départementales et de la mairie de Crest choisira la légende la plus désopilante ou malicieuse, avec trois catégories d’âges : 6-11 ans / 12-17 ans / adultes. Les trois gagnants recevront chacun un appareil photo instantané et se verront proposer une visite des Archives départementales de Valence.

Une exposition aura lieu à la médiathèque et en ligne sur le site des Archives, durant l’été 2023, où l’on pourra découvrir les meilleures propositions décalées ainsi que les « vraies » légendes.

Remise des prix le samedi 1er juillet à 15 heures à la médiathèque, avec vernissage de l’exposition et visite commentée.

La médiathèque de Crest

En partenariat avec les Archives départementales de la Drôme et la Ville de Crest.

Article publié dans Le Crestois du 5 mai 2023