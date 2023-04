Clairette : des bulles pleines d'avenir mais un présent incertain

Le constat du Syndicat de la clairette est clair : la baisse des ventes a obligé la mise en place de nouvelles stratégies de développement.

Une centaine de vignerons se sont donné rendez-vous lundi 24 avril à la Maison de la Clairette de Vercheny pour l’assemblée générale du Syndicat de la Clairette de Die. Animé par son président Fabien Lombard, viticulteur à Suze, ce moment de rencontre et de travail a alterné entre amertume face à la baisse des ventes et espoir pour l’avenir avec la mise en place d’une nouvelle politique commerciale et un travail important sur les vignes pour faire face au dérèglement climatique.

« L’année 2022 a été compliquée, comme chaque année depuis quelque temps », a introduit Fabien Lombard...

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023