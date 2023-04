170 "métalleux" à la dernière du HellCrest

L'ultime édition du HellCrest s'est déroulée le 22 avril.



Les Ardéchois de Breed machine, entourés d’un public en folie

Le HellCrest, cette soirée metal organisée par l’association la Boite en métal, a tiré sa révérence samedi 22 avril. Pour ce baroud d’honneur, les groupes Breed Machine et Exodust ont répondu présent. Et comme les années précédentes, la soirée a eu lieu à la menuiserie Cognard Bois Création, méconnaissable pour l’occasion.

La salle, comme à son habitude, s’est révélée très agréable et finalement bien adaptée à ce genre d’événement. Saluons au passage le travail des organisateurs qui n’ont pas compté leurs efforts pour aménager le lieu, ainsi que celui des bénévoles, absolument remarquable, comme toujours.

C’est vers 20h30 qu’Exodust monte sur la scène du HellCrest afin de lancer les hostilités. Malgré son relatif jeune âge (le combo est actif depuis 2020), Exodust est bien en place et propulse son metalcore avec conviction. Le public, qui arrive petit à petit, réserve d’ailleurs au combo montpelliérain un bel accueil tout au long de son heure de jeu.

Il est donc 21h30, la nuit tombe sur le site, l’occasion pour les spectateurs de se restaurer et de boire un coup à la buvette et de discuter. Et également de tenter l’attraction de la soirée : le camion des Moniks ! Ou comment s’entasser à vingt spectateurs à l’arrière d’un fourgon occupé par cinq musiciens qui envoient des classiques de hard rock en demandant au public de sauter en rythme ! Un concept complètement barré mais ultra efficace et divertissant (sauf pour les pauvres amortisseurs du fourgon...). Tout simplement génial !

PASSIONNÉS

Actifs depuis vingt ans déjà, les Ardéchois de Breed Machine investissent la scène vers 22 heures, bien décidés à marquer les esprits. Auteurs de six albums, dont le dernier Asura est sorti il y a quelques mois à peine, les musiciens sont motivés et démarrent pied au plancher en propulsant leur deathcore avec rage. Avec une musique aux relents nu metal, mais extrêmement groovy grâce à une section rythmique ultra dynamique (l’influence de Korn est palpable), Breed Machine fait mouche auprès d’un public qui monte de plus en plus en pression et qui finit par se lancer dans des pogos déchainés. Une vraie leçon d’efficacité et de professionnalisme. Breed Machine aura remporté tous les suffrages ce soir-là.

C’est la fin des concerts, mais pas de la soirée qui continue longtemps dans la nuit au son des classiques du metal joués par la sono, et au rythme des échanges passionnés entre public, musiciens, bénévoles et organisateurs.

Le HellCrest s’en va donc sur une très belle soirée qui aura attiré près de 170 personnes et qui aura vu beaucoup de sourires sur les visages du public.

Olivier Chapelotte

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023