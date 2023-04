L'Élabo de Paulette, un vrai lieu de mixité sociale

Grâce à la récupération alimentaire, le restaurant associatif propose des repas à petits prix.

Ouvert en décembre 2020, le restaurant associatif l’Élabo de Paulette, situé rue du Pasteur Boegner à Aouste-sur-Sye, est un lieu où il est possible de manger un menu complet pour douze euros et où la mixité sociale n’est pas un vain mot. Et ce, tant dans la salle que parmi les bénévoles, dont certains sont porteurs de handicaps. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi et à cela se rajoute des soirées régulières.

« Nous avons voulu créer un restaurant accessible à tout le monde et que les personnes précaires puissent redécouvrir le plaisir d’aller manger au resto », explique Fanny Dupraz, la coordinatrice de l’association, dont la bonhommie est visible dans son sourire.

Aujourd’hui, ce sont une trentaine de repas qui sont servis chaque midi et environ sept repas sont offerts dans la semaine...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous .À lire dans notre article : Le petit jardin aromatique

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023