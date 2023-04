L'Attac des casseroles

Un second lundi de "casserolades" à Crest.

Ils étaient près de soixante-dix réunis devant la mairie de Crest ce lundi 24 avril à 20 heures à faire résonner casseroles, cocottes, cymbales et clarines. Ce rituel de début de semaine en est à son deuxième volet après que le mouvement Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne (Attac) a lancé cette action le lundi 17 avril à 20 heures à l’occasion de l’allocution télévisée du président de la République Emmanuel Macron, à la suite de la promulgation de la loi sur les retraites.

La date du premier anniversaire de son second mandat à la présidence de la République a, en plus du mécontentement généré par la validation du projet de loi de réforme, constitué un motif supplémentaire d’expression de colère via la percussion d’ustensiles.

Ce 24 avril, les percussionnistes du lundi étaient moitié moins nombreux que la semaine passée. Cela n’a pas empêché le rassemblement de se faire dans la joie, la convivialité et, surtout, l’union. Bernard, retraité, reste toutefois optimiste : « Tant que nous sommes réunis, peu importe le nombre, c’est que nous ne sommes pas résignés ». Camille, artisane, peine à comprendre ce soudain déficit d’intérêt : « On dirait qu’il n’y a mobilisation que quand il y a de la nouveauté ».

En cette fin avril, de nouvelles actions sont annoncées dans tout le département avant que le bon vieux et traditionnel défilé du 1er mai ait lieu.

Aurélien Charle

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023