À la forêt de Saoû, une belle fête d'anniversaire

Le Département célébrait les vingt ans de l'acquisition de la forêt par deux jours d'animation.

Le 19 décembre 2003, le Département de la Drôme, en la personne du président Jean Mouton, achetait la forêt de Saoû, à l’époque propriété d’une compagnie d’assurances. L’année 2023 est, donc, placée sous le signe d’un vingtième anniversaire que l’équipe départementale de la présidente Marie-Pierre Mouton (fille du précédent) a voulu festif.

On sait, déjà, qu’avant le 31 décembre, d’autres commémorations auront lieu mais ce week-end, qui ouvrait la séquence, a magnifiquement célébré l’évènement. Ils étaient d’ailleurs présents, l’ancien président et la nouvelle présidente, ainsi que le maire de Saoû, Raphaël Paillot, et de nombreux anciens et actuels conseillers départementaux, venus en famille et en toute simplicité, assister aux différents spectacles et animations proposés sur le site et placés sous les signes de la nature et de la musique...

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023

Photos : © Francis Rey