La June, une monnaie libre expérimentée à Crest

Le groupe local de cette monnaie organisait un événement chez des particuliers.

Au départ, ce fut une longue étude menée par un mathématicien, Stéphane Laborde, qui se posa la question de savoir comment sortir de la monnaie-dette qu’imposeraient le système capitaliste et les banques « pour entrer dans une monnaie virtuelle qui efface totalement les différences sociales des individus ».

En effet, chaque « Juniste » (un utilisateur de cette monnaie, la June) qui devient membre devient aussi créateur de monnaie et crée ainsi sa propre « banque ». Plus il y a de Junistes et plus la masse monétaire est importante...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 avril 2023