Centre équestre : une fin de course douce et amère

Désolée de la fermeture du centre équestre, la famille Jullien, gestionnaire du club, veut tourner la page.

« Nous ne sommes plus dans ce que les gens recherchent », constatait Nicolas Jullien le gérant du centre équestre de Crest, qui a annoncé sa fermeture le 14 mai dernier. Pour lui, une des clés de la réussite serait de se transformer en écurie de propriétaires. Pour cela, il faudrait « un grand paddock par cheval et à l’extérieur. Mais ici, ce n’est pas possible. On aurait besoin de cinq hectares de plus ». Et pour celui qui a décidé d’arrêter complètement l’équitation pour « devenir chauffeur routier et tourner la page », des espaces, il en existe...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 avril 2023