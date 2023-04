Roger Kahn, architecte crestois, s'en est allé

Il fut le premier architecte diplômé à s'installer à Crest, en 1973

C'est un monument qui vient de disparaître. Roger Kahn, architecte crestois concepteur de l'emblématique Médiathèque départementale de Crest ou du Train Théâtre de Portes-lès-Valence, s'en est allé le dimanche 16 avril, à l'hôpital de Crest, à l'âge de 85 ans. Au-delà de son engagement dans une discipline architecturale mise au service de projets locaux, à Crest, dans la vallée de la Drôme et au-delà, Roger Kahn fut aussi un acteur infatigable de la vie culturelle et politique locale, toujours prompt à distiller conseils et remarques, en particulier sur les questions d'urbanisme et d'aménagement.

Article publié dans Le Crestois du vendredi 21 avril 2023.