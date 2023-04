Sécheresse : « On se prépare à des jours difficiles »

Le bassin versant de la Drôme est en alerte sécheresse depuis le 14 avril. Entretien avec Isabelle Nuti, directrice de la direction départementale des territoires

Saura-t-on faire face, en 2023, à un nouvel été aride et caniculaire ? Le vendredi 14 avril, la préfecture a placé le bassin versant de la Drôme en « alerte sécheresse », compte tenu de l’état préoccupant des cours d’eau et des nappes phréatiques. À la clé : les premières mesures de restriction des prélèvements en eau. Quelques jours plus tôt, la préfecture publiait son nouvel « arrêté cadre sécheresse », qui établit les règles d’usage de l’eau en fonction de l’état de la ressource (« vigilance », « alerte », « alerte renforcée » et « crise »). Explications avec Isabelle Nuti, directrice de la Direction départementale des territoires (DDT).

Le Crestois : Plusieurs secteurs du département ont basculé en alerte sécheresse, voire en alerte renforcée, alors que nous ne sommes qu’au mois d’avril. Comment les services de l'État abordent-ils la saison sèche qui arrive ?

Isabelle Nuti : On se prépare à des jours difficiles, sans doute autant que l'année dernière.

Article publié dans Le Crestois du vendredi 21 avril 2023.