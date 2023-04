Trente années de rencontres avec les agriculteurs drômois

De Ferme en ferme fête son trentenaire le dernier week-end d’avril. De nombreuses fermes de la vallée ouvrent leurs portes au public.

C’est un moment auquel certains pensent avec gourmandise depuis les longues et froides journées d’hiver... Depuis 1993, tous les derniers week-ends d’avril, l’opération de Ferme en ferme, organisée par le Civam de la Drôme (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), permet à des dizaines d’exploitations agricoles dans tout le département d’ouvrir leurs portes au public. Le principe : offrir pendant deux jours un espace de rencontres et d’échanges entre les agriculteurs et les consommateurs, tout en profitant de l’occasion pour faire bombance en se régalant de produits locaux et artisanaux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du vendredi 21 avril 2023.