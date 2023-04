Amnesty International fait son marché

Une fois par mois, le groupe local intervient sur le marché.

C’est sur le marché, au début du cours Joubernon, qu’Amnesty International Drôme-Ardèche, groupe local de Crest, a installé un stand samedi 15 avril afin d’alerter sur différents bafouements des droits humains passés sous silence dans le monde mais également en France.

Une manière de faire prendre conscience des réalités aux passants mais également de rappeler que ce groupe existe à l’échelle locale et reste toujours ouvert à l’accueil de nouveaux militants et bénévoles.

TRISTE CONSTAT

Bien que dressée devant la librairie Escapades, la table du groupe crestois d’Amnesty international n’invitait pas à de beaux voyages. De nombreux emprisonnements considérés comme injustifiés et n’ayant presqu’aucune visibilité dans les médias étaient dénoncés par le biais de tracts et prospectus, que ce soit en Iran, au Zimbabwe ou, actualité oblige, en Russie.

L’’association invitait également à s’engager plus localement afin de garantir le droit de manifester en France, tandis qu’une pétition pour un contrôle des armes à létalité réduite en manifestation était à la disposition de tout signataire.

Une invitation à écrire un message de soutien à la famille de Zineb Redouane, une octogénaire marseillaise décédée après avoir été touchée par une grenade lacrymogène tirée par un policier et dont la justice tarde à traiter l’affaire, était également proposée.

LA PORTE EST TOUJOURS OUVERTE

Bien qu’Amnesty International soit une structure très connue, il reste primordial pour l’association d’aller au contact de la population, comme le précise Marianne Vantuijl-Ragot, militante au sein du groupe de Crest : « Il est très important de rencontrer les gens afin de leur transmettre des informations auxquelles ils n’ont pas forcément accès et qu’ils sachent ce qu’il se passe. Nous voulons également rappeler que nous existons et que nous sommes là ! Bien que tout ne soit pas parfait, nous avons la chance d’être en France et de pouvoir militer plutôt facilement, en comparaison à la Russie ou l’Afghanistan, d’où Amnesty a dû partir. »

Amnesty International se bat constamment contre l’absence général de droits humains et l’arbitraire. Très actif, le groupe local Drôme-Ardèche a vu, à l’instar de nombreuses autres associations, ses effectifs se réduire. Tout nouveau soutien au sein des activités d’Amnesty est donc bienvenu, sachant que l’association est en train de passer en mode collégial afin de répartir plus équitablement et moins lourdement certaines tâches.

Les activités d’Amnesty Crest restent visibles sur leur page web ainsi que sur les portes de leur local situé rue Emile Loubet. Le prochain rendezvous se fera au Château Pergaud d’Allex le 6 mai autour d’un évènement consacré à la femme iranienne qui débutera à 16 heures.

Aurélien Charle

Article publié dans Le Crestois du 21 avril 2023