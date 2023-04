EcoDrôme, ou comment économiser l'eau potable

Le SMRD lance une grande campagne de sensibilisation.



La Drôme vers Chabrillan le 1er mars 2023

« Aujourd’hui, quand les gens ouvrent un robinet, ils ont l’habitude que l’eau coule. En 2022, certains l’ont ouvert et rien ne coulait au bout. Nous nous devons collectivement de sensibiliser sur la question de l’eau potable tout azimut. » Le constat vient de Pascal Baudin, maire de Bellegarde-en-Diois, vice-président chargé des questions de l’eau à la communauté de communes du Diois et vice-président à la fois au Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD) et de la Commission locale de l’eau (CLE) du bassin versant de la Drôme.

Mercredi 5 avril, le SMRD présentait en effet à la mairie de Saillans son programme EcoDrôme en faveur des économies d’eau dans la vallée de la Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 14 avril 2023