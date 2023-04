Les zones humides, des espaces à préserver

Le Syndicat mixte de la rivière Drôme a lancé une étude sur ces espaces vitaux pour l'équilibre écologique.

Les zones humides, on en parle, mais qu’est-ce que c’est au juste ? Ce sont des espaces gorgés d’eau dominés par des plantes hydrophiles dont l’importance est majeure puisque, un peu comme des « éponges naturelles », elles régulent la qualité et la quantité de l’eau (ce qui permet de réguler les crues), et captent le carbone.

Pour permettre de mieux les identifier et les protéger, le SMRD (Syndicat mixte de la rivière Drôme) vient de lancer une étude dans toute la vallée de la Drôme pour, a minima, redélimiter quinze zones humides prioritaires du Sage Drôme (Schéma d’aménagement de gestion de l’eau)...

Article publié dans Le Crestois du 7 avril 2023