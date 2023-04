« Le mouvement social ne faiblit pas »

Concerts, grillades et prises de parole ont émaillé un dimanche politique à la Croix-de-Romans.

« On est en colère », lance un militant au micro lors d’une prise de parole. Dimanche 2 avril, le rond-point de la Croix-de-Romans a été occupé pour un moment champêtre et engagé. Une scène est montée, un micro se déplace de main en main et un barnum est installé avec une soupe, des boissons et des grillades à déguster, au profit des caisses de grève. Un peu de pluie, mais pas trop, pour arroser tout ce beau monde.

« On a une rage intérieure, pas seulement sur les retraites mais sur la manière dont on est traité, pointé. Il faut qu’on parle des conditions de vie des gens », assène l’homme en colère...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Questions de violence

Article publié dans Le Crestois du 7 avril 2023