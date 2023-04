Les écoliers de Blacons privés de repas chauds jusqu'à nouvel ordre

La préfecture a suspendu la livraison des repas dans les deux écoles de la commune.



L'école des Berthalais, au début des années 1900.

Archives départementales de la Drôme - fonds d'Antressangle.

Plus de peur que de mal. Mais tout de même un petit désagrément pour les écoliers blaconnais... Le lundi 3 avril, les parents des maternelles et primaires scolarisés à Mirabel-et-Blacons et déjeunant à la cantine ont reçu un email un peu inquiétant : « À la suite d’un contrôle vétérinaire ce jour au restaurant scolaire de Piégros-la-Clastre, pour des raisons sanitaires, les services de la préfecture nous demandent d’arrêter toute réception, élaboration et expédition de repas. »

Le message, envoyé par le restaurant scolaire intercommunal (RSI) de Mirabel-et-Blacons et Piégros-la-Clastre, invite les parents à préparer des repas froids pour le déjeuner de leurs minots « jusqu’à nouvel ordre »...

