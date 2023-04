En 2023, laissez-vous surprendre par la Gare des Ramières !

La maison de la Réserve naturelle rouvre ses portes.

Le 8 avril, la Gare des Ramières, maison de la Réserve, rouvre ses portes pour une saison 2023 encore riche de visites, d’animations et d’expositions pour tous les goûts !

Prendre le temps de cheminer le long des sentiers et de la rivière, d’observer le battement d’ailes d’un papillon ou le vol d’une abeille, de s’étonner à la perception du cri d’une chauve-souris ou d’une chouette... Cette année on fait appel aux sens.

LA NATURE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE

(Re)découvrir la Réserve naturelle nationale des Ramières, sa faune et sa flore ? Toute la saison, des balades thématiques accompagnées autour d’espèces qui peuplent la Réserve, sont organisées. Passer un instant hors du temps en tête à tête avec la nature ? Cap sur des balades au coucher du soleil, au crépuscule ou lors du lever de lune. Passer une soirée sympa ? Rendezvous en août avec les soirées ciné en plein air.

NOUVEAU, UN CONCOURS PHOTO !

Amateurs de belles images et photographes en herbe pourront s’essayer à la photographie de nature et d’environnement lors de « balades photographiques » organisées en avril et en août. Ils pourront aussi participer au concours de photographies sur le thème des « Pollinisateurs sauvages » et peut-être voir leur cliché exposé en 2024.

ET TOUJOURS...

Les rendez-vous habituels qui chaque saison attirent les visiteurs en nombre reviennent :

• Les « Ateliers du Jardin » pour fabriquer nichoirs, hôtels à insectes ou mangeoires, à installer sur les balcons ou dans les jardins, et favoriser la biodiversité chez soi.

• Tous les mercredis, rendez-vous au belvédère à deux kilomètres en amont de la Gare pour rencontrer un guide de la Réserve et lui poser toutes vos questions.

• Des temps forts sont également au programme avec des opérations départementales ou nationales (Fête de la nature, Rendez-vous aux jardins/Fête des mares, Nuit des étoiles...). Premier rendez-vous : fréquence grenouille le 11 avril.

• Sans oublier cinq expositions à découvrir tout au long de la saison dans l’espace muséographique de la Gare des Ramières.

La communauté de communes du Val de Drôme

Article publié dans Le Crestois du 7 avril 2023