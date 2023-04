Deux Crestois, une 4L, un Trophy

Un couple de Crestois, infirmiers à l’hôpital, se lance à l’assaut du désert marocain en 4L.

On ne présente plus le célèbre 4L Trophy, créée il ya vingt-cinq ans et qui a peuplé les routes de Renault 4 bariolées arborant divers sponsors. Ce qui n’était au départ qu’une simple prestation de voyagiste tournée vers la jeunesse a acquis, au fur et à mesure des années, une dimension humanitaire grâce au concours de plusieurs associations et une jolie popularité chez les jeunes.

Tiphanie, 26 ans, et Benoît, 25 ans, tous deux Crestois et infirmiers à l’hôpital de Crest, ont décidé d’y participer et d’y représenter les couleurs de la Vallée de la Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 7 avril 2023