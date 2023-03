« Ça chauffe » entre le Klub terre et Biovallée

Les deux associations ont lancé un appel à projets environnementaux portés par la jeunesse.

À l’étage de la MJC Nini Chaize, vendredi 17 mars, six jeunes s’exercent à « pitcher » leur projet devant Claude Bourgeois et Frédéric Boulanger, administrateurs du fonds de dotation Klub terre, et Noémie Gaillard, chargée de mission à Biovallée.

Après un premier appel à projets proposé conjointement par les deux structures, Sous les arbres... rejoignons-nous, un autre appel à projets intitulé Ça chauffe ! à été lancé il y a un peu moins d’un an. Il est destiné aux jeunes de la biovallée, de Die à la confluence, qui porte un projet en lien avec l’environnement...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 mars 2023