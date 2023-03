Une compétition de skate pour fêter le printemps

Le Spring skate contest, organisé par des lycéens, s’est tenu le 26 mars.

En voyant la pluie tomber dimanche matin, 26 mars, Noé Périmony et ses trois acolytes Christopher Penchaud, Cassy Mayet-Priou et Manolo Riou-Paulin ont bien failli annuler leur « chef d’oeuvre ». En terminale au lycée Saint-Louis au sein de la filière Métiers du commerce et de la vente, les jeunes ont, en effet, choisi d’organiser une compétition de skateboard, au skatepark. Un projet qui compte pour eux comme une épreuve du baccalauréat.

Mais la pluie a finalement laissé place, par intermittence, au soleil, pour le bonheur de la quarantaine de participants à ce « contest » et les nombreux spectateurs, environ 200 au plus fort de l’après-midi...

Article publié dans Le Crestois du 31 mars 2023