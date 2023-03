Live in mars : « Tout ça n’est qu’un rêve d’enfant ! »

Du rock-garage et des bagnoles ont enflammé le Local 5.

Une scène de 25 mètres carrés encadrée par deux Ford taunus, une jaune et noire, l’autre beige, une table de régie installée sur le plateau d’une Peugeot 404, des mange-debout conçus à base de barils... Voilà ce qu’était le décor de la deuxième édition du Live in mars du 25 mars, au Local 5 de Crest (à côté de Val pneu). « On voulait organiser une soirée contre les guinguettes et pour le rock n’ roll ! », s’enhardit avec un tout petit peu d’ironie Jean- Michel Ruchot, le président de l’association Local 5.

Avec Margot Regamey, avant d’être des organisateurs de soirées, ils sont avant tout des entrepreneurs avec leur société d’aménagements de camions Prêt-à-partir. Ces amateurs de beaux moteurs et de belles carrosseries ont donc décidé de mettre à profit leurs compétences au bénéfice d’une soirée rock-garage et stylisée. Pour ce faire, d’autres passionnés de belles voitures les ont rejoints, comme Yanick Ducord pour qui « tout ça n’est qu’un rêve d’enfant : mettre des bagnoles sur une scène ! »

Sur cette scène hors-norme, quatre groupes se sont succédé : Unspkble venu de Montpellier, Smoking pistols et The Socials de la Drôme, et From kittens to lions de Lyon. Et pour ambiancer encore plus, Patrick Galdéano a projeté des films « en mode Starky et Hutch, avec des courses de voitures et des dérapages », détaille avec un sourire plein de joie d’enfant Jean-Michel Ruchot.

Au total une trentaine de bénévoles étaient présents pour accueillir les cent quarante personnes du public. Pour dix euros, celles et ceux qui aiment le bon vieux gros rock grinçant ont pu se déhancher, pogoter, discuter avec des bouchons d’oreilles ou s’imaginer en train de rouler sur la célèbre route 66... en Ford taunus !

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 31 mars 2023