Les 221 marches nouvelle formule

Ce challenge multisport aura lieu le dimanche 2 avril.

Pour sa 7e édition, les 221 marches font peau neuve ! Cet évènement, auparavant une manifestation de trail, se diversifie et devient un challenge multisport nature.

Ce challenge suit un nouveau parcours avec deux modes de participation, où les challengers auront à aller d’un atelier sportif à un autre. Au programme : deux formules. La première est dite de « découverte », accessible à tous à partir de six ans. Idéal pour les groupes d’amis ou les familles désireuses de passer un bon moment (pour les enfants, autorisation parentale et accompagnement d’un adulte obligatoire). L’épreuve reste la même, mais sans classement officiel ni palmarès.

La deuxième formule dite « sportive » s’adresse aux personnes à partir de seize ans avec l’idée de se mesurer sur du trail, de la course d’orientation, un biathlon et bien sûr une course contre la montre dans les fameuses 221 marches de la montée de la chapelle des Cordeliers. De quoi combler les sportifs !

Pour Caryl Fraud, conseiller municipal délégué aux sports, « le fait d’y associer les gamins, les profs, les parents, permet de faire que cet évènement soit encore plus riche en partage et en échange. Les services techniques de la ville se félicitent de soutenir l’évènement. »

Depuis 2017, l’Association sportive (AS) Armorin porte le projet. Il s’agit aujourd’hui de fédérer toute la cité scolaire, y compris les parents d’élèves. « L’idée du challenge est de pouvoir toucher le plus de monde possible, de faire de cette journée une fête sportive », commente Lionel Brun, professeur d’EPS au collège Armorin.

Le montant total des engagements permettra aux jeunes sportifs de l’AS Armorin d’acquérir du matériel et de financer des activités. Les frais d’inscription sont de sept euros pour la formule sportive et de cinq euros pour la formule découverte. Les participants sont attendus entre 7h30 et 9h30.

Lien internet vers le site d’inscription : www.le-sportif.com

O. Maquindus

Article publié dans Le Crestois du 31 mars 2023