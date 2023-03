Un an après le convoi vers l'Ukraine, des souvenirs et des projets

C'était les retrouvailles des convoyeurs partis de Crest pour Vinnytsia.

Le vent souffle et le ciel est un peu gris, en ce samedi 18 mars... Mais pas de quoi entamer la bonne humeur et la convivialité qui règnent chez Christophe et Ilona Caillet, quartier Peyrambert, à Crest. Une cinquantaine de personnes sont venues partager le déjeuner et, surtout, évoquer des souvenirs et se projeter vers l’avenir.

Il y a un an, presque jour pour jour, un premier convoi humanitaire quittait Crest pour rejoindre Vinnytsia, à 2500 kilomètres de là, dans le centre de l’Ukraine. Monté dans l’urgence par Christophe et son épouse, originaire de cette ville, les trois camions constituant le convoi livraient à Vinnytsia 53 mètres cubes de produits de première nécessité...

Article publié dans Le Crestois du 24 mars 2023