Les deux offices de tourisme de la basse vallée ont organisé cet événement à Blacons.

Pour une première, ce fut un succès ! Lundi 13 mars, dans l’écrin de l’élégant Domaine de Blacons, était organisé par les deux offices de tourisme de la vallée (l’office de tourisme du Val de Drôme et celui Coeur de Drôme) un « speed meeting » regroupant 125 acteurs touristiques locaux : hébergeurs, prestataires de loisirs, commerçants, sites patrimoniaux et culturels, etc.

L’objectif ? Avant tout « mailler le territoire », explique Magaly Dumas, directrice de l’office de tourisme du Val de Drôme, accompagnée par Nicolas Adam, son homologue pour le Coeur de Drôme...

Article publié dans Le Crestois du 24 mars 2023