Une campagne de prêts solidaires pour la Maison d’Élisa

Voies libres souhaite racheter le lieu, à Vercheny.

Depuis 2018, l’association Voies libres Drôme gère une maison d’accueil, la Maison d’Élisa à Vercheny. Au jour le jour, l’association apporte également son soutien pour l’accueil de migrant.e.s chez des particuliers.

Au-delà de l’accueil, l’association accompagne également les personnes accueillies dans leurs démarches administratives, juridiques, et de santé. « Cet accompagnement permet leur intégration dans la vallée », explique Sébastien, bénévole à Voies libres Drôme. « On fait le constat que les personnes qui viennent d’arriver en France sont démunies. On a voulu faire un lieu de vie qui ne soit pas raccordé à un statut, on a voulu créer un ‘’chez soi’’ où chacun trouverait sa place ».

La Maison d’Élisa a été le lieu de rassemblement de nombreux projet et activités : projections de films, aménagement d’un espace de jardinage, atelier de chant et de théâtre et autres. Après cinq années de mise à disposition des lieux, les propriétaires ont décidé de mettre en vente la maison et son terrain, une fois le contrat de prêt à usage (connu également sous le nom de commodat) arrivant à son terme en mai 2023.

Voies libres, pour continuer de proposer un toit et pérenniser l’accompagnement, a décidé de se lancer dans une campagne de prêt solidaire. « On est arrivé à la conclusion que cet endroit était le plus adapté à nos besoins et il y a aussi toute notre histoire », explique Damien, bénévole à l’association.

L’APPEL À UNE SOLIDARITÉ DANS LA VALLÉE

« On se dit aujourd’hui qu’il faut faire appel à une épargne solidaire, faire appel à des citoyens pour qu’ils s’engagent à nous prêter 500, 1 000, 3 000 euros sur quinze ans, pour racheter cette maison », explique Damien.

Le projet de rachat enclenché, Voies libres va organiser plusieurs soirées de Valence à Die, où ils espèrent « embarquer un maximum de personnes dans l’aventure et dans le financement. » Mercredi 29 mars, une soirée est d’ailleurs proposée, salle des Acacias, avec au programme un temps de présentation du projet, un repas partagé et la projection du film La combattante.

À l’image de ce qui a été fait pour le hameau Habiterre, à Die, les membres de l’association rappellent que l’épargne citoyenne fonctionne dans la vallée. Voies libres souhaite par ailleurs demander le soutien de plusieurs fondations, comme le fonds de dotation Riace France.

Cette maison répond à une demande dans la vallée ; elle permet aussi de faire vivre des initiatives et d’informer sur l’actualité et les politiques migratoires en France. À ce propos, l’association rappelle son opposition et celles de nombreuses associations et collectifs au projet de loi migration que le gouvernement entend présenter à l’Assemblée nationale dans les prochains jours. Une manifestation aura lieu le samedi 25 février à 14 heures, départ de la gare de Valence.

Pour faire un don et obtenir plus de descriptions de l’association :

www.helloasso.com/associations/voies-libresdrome/

Olorin Maquindus

Article publié dans Le Crestois du 24 mars 2023