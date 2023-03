Clap de fin pour le centre équestre de Crest

La décision est tombée le mardi 14 mars, les chevaux ne galoperont plus à Crest.

Jusqu’au bout, Nicolas Jullien, le gérant du club hippique de Crest, a espéré pouvoir garder son entreprise. « En septembre encore, on avait acheté des chevaux », indiquait-il dans les colonnes du Dauphiné Libéré du samedi 18 mars. Mais l’inflation généralisée et les conséquences de la sécheresse, c’est-à-dire l’augmentation du prix du foin et les restrictions d’eau, ont eu raison de son projet...

Article publié dans Le Crestois du 24 mars 2023