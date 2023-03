Quelle agriculture pour demain ?

Une conférence-débat, vendredi 31 mars, à Livron-sur-Drôme.

Peut-on imaginer, demain, que chacun puisse manger sainement et boire une eau de qualité ? Peut-on imaginer, demain, l’agriculture biologique mise en oeuvre sur 50% des surfaces agricoles et l’usage des pesticides drastiquement réduit ? Peut-on imaginer, demain, que l’agriculture ait réduit de moitié ses émissions de gaz à effet de serre et soit davantage résiliente face au changement climatique ?

Une telle transition est-elle possible en France d’ici 2050 ? C’est le chemin que propose le scénario Afterres2050, développé par l’association Solagro. Ce scénario de transition alimentaire et agricole décrit et quantifie un avenir souhaitable et crédible pour notre agriculture, notre alimentation et notre environnement.

La clé et le point de départ de cette transition réussie réside dans l’évolution de notre alimentation : plus végétale, plus bio et plus locale.

Cette soirée-débat autour du scénario Afterres2050 sera animée par Antoine Couturier, chargé de projets au sein de l’association Solagro, une entreprise associative d’ingénierie, conseil, de recherche et de formation dans les domaines de l’agroécologie, la méthanisation, les forêts, les gaz renouvelables et les stratégies territoriales. Ses équipes mettent leur expertise au service des transitions énergétiques, agroécologiques et alimentaires des territoires.

À l’initiative d’Europe écologie - les Verts Drôme.

Entrée libre et gratuite.

Le 31 mars à Livron-sur-Drôme,

à 20 heures salle Aragon, en mairie.

Communiqué d’EELV Drôme

Communiqué publié dans Le Crestois du 24 mars 2023