Le 1er avril, c’est carnaval !

Rendez-vous à 14 heures place de l’Église pour le retour du carnaval populaire.

Dans l’histoire de cette fête millénaire, on retient souvent qu’à travers les siècles, elle a été moquée, encadrée et décriée par les instances de pouvoir. C’est que l’événement s’est transformé. Au départ, le carnaval saluait l’entrée dans le Carême, pour devenir à partir du 17e siècle un moment d’opposition à ce temps liturgique. Contre la pénitence, le jeûne, la restriction, la fête salua l’excès, l’exubérance et leurs innombrables facettes.

Depuis, le carnaval est une satire de l’ordre social. Cette année n’y échappera pas, la fête sera encore et toujours investie de ce sens populaire...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cette tribune est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Tribune publiée dans Le Crestois du 24 mars 2023