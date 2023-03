Une cinquantaine de manifestants se sont retrouvés jeudi 9 mars à La Roche-sur-Grâne, sur le parcours du Paris-Nice.

Une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés contre la réforme des retraites au col du Devès, à la Roche-sur-Grâne, jeudi 9 mars, au passage de la cinquième étape de la course cycliste Paris-Nice. Au bord de la route, d’autres personnes étaient spécialement venues pour la course. À l’image de Philippe, vêtu d’un cuissard et d’un maillot aux couleurs du club cycliste La Drômoise. « Je les soutiens, mais attention à ne pas perturber l’organisation de la course tout de même, sinon c’est se tirer une balle dans le pied », lance-t-il, le regard amusé en direction d’un chant entonné...

Article publié dans Le Crestois du 17 mars 2023

