Pour une meilleure gestion des eaux urbaines

Pascal Molle, spécialiste de la gestion des eaux urbaines, a donné une conférence autour de la gestion de l’eau et ses usages.

Un été 2022 marqué par une sécheresse historique, puis une sécheresse hivernale en 2023 ont propulsé le sujet de la ressource en eau dans le débat public. À la salle Coloriage de Crest, l’association Rebond proposait le mercredi 8 mars, à 19 heures, un débat public : « Comment améliorer la gestion des eaux pluviales et des eaux usées à Crest ? »

Cette réunion était animée par Pascal Molle, Crestois , directeur de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et spécialiste des questions de gestion, traitement et valorisation des eaux urbaines. Il a exposé comment, face aux enjeux écologiques actuels, il est possible de concevoir différemment les enjeux de la gestion des eaux pluviales sur les systèmes d’assainissement des villes...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 mars 2023