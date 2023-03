Le numérique, « le mauvais élève pour le climat »

Une conférence donnée dans le cadre des vendredis de l'UPVD, le 24 mars.

Xavier Verne, directeur du numérique responsable à la SNCF et contributeur au Shift project sur la sobriété numérique donnera une conférence intitulée « 5G et fibre optique dans un climat à +4°C : utile ou absurde? », organisée par l’UPVD (Université populaire du Val de Drôme), le 24 mars à 20 heures au lycée Armorin.

Le Crestois : Comment en êtes-vous arrivé à vous poser des questions sur l’impact environnemental du numérique ?

Xavier Verne : C’est avant tout des rencontres. Déjà, quand j’étais étudiant à l’École nationale supérieure des télécommunications, j’avais des convictions écologiques. Et puis avec les phénomènes qu’on maîtrise, on tire la pelote et on entre dans la matrice...

Article publié dans Le Crestois du 17 mars 2023