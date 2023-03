Les guerres du XXe siècle pour la France

Une exposition à Crest, à la chapelle des Cordeliers, à voir jusqu’au 26 mars.

En présence de Laure Bonnet, directrice de l’ONAC (Organisation nationale des anciens combattants) ; Thierry Guilloud, adjoint au maire de Crest délégué à l’éducation et à la formation professionnelle ; de représentants de la gendarmerie et des sapeurs- pompiers ; Simon Dupond, président de l’Union nationale des Orphelins, déportés et fusillés (le principal sponsor) ; Jean-Paul Denay, vice-président de la commission d’entente extra municipale des Anciens combattants du secteur et président de l’Amicale des parachutistes 26-07 ; André Bochaco, président de la FNACA (la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) ; Gilles Courrioux, président des Anciens marins de Crest ; Guy Lantheaume (porte-drapeau) ; Jean-Louis Prévost, concepteur et organisateur, a inauguré cette exposition photos dans la salle panoramique de la chapelle des Cordeliers.

« ABNÉGATION ET COURAGE »

Visiblement ému, il a lu un discours : « Je suis un homme de ce XXe siècle pendant lequel se déroulèrent quatre grands conflits. Les deux guerres mondiales, guerre d’agression de notre patrie, ont enfanté l’horreur la plus monstrueuse, dépassant tout ce que l’homme aurait pu imaginer, lui faisant endurer des souffrances immenses, matérielles, physiques, morales et spirituelles. Une grande partie de notre peuple vivait dans une précarité absolue, certains vivant comme des rats dans les ruines de nos villes bombardées, de nos campagnes dévastées. Alors que tout manquait et que l’on ne mangeait pas encore à sa faim, d’autres guerres suivirent. Guerres dites coloniales, celle d’Indochine, puis celle du Maghreb, d’Algérie plus particulièrement [...]

Je veux retenir le courage de tous les combattants qui, au nom d’une seule et unique noble et grande vision de la France, ont répondu oui à l’appel de la Patrie. Je veux retenir l’abnégation, le courage des populations, affamées, écrasées. Je veux saluer humblement le sacrifice de tous nos soldats, morts pour la France, pour notre Liberté. »

Cette exposition ouverte au public et aux scolaires - en semaine, de 14 à 18 heures ; samedi et dimanche de 10 heures à midi et de 14h30 à 18 heures, se terminera le 26 mars. L’entrée se fait par le clocher. Venez en famille, avec vos enfants, pour ce devoir de mémoire, indispensable à l’heure où grondent les canons en Ukraine...

Daniella

Article publié dans Le Crestois du 17 mars 2023