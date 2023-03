Parents et enfants, ensemble au café

L’association Ramdam veut créer un café des enfants.

Et si les enfants avaient aussi leur bar ? Pendant que les parents discuteraient, eh bien eux joueraient ensemble et rencontreraient d’autres enfants ? Comme quand les grands vont au bistrot... C’est le pari de l’association Ramdam, créée le 17 mars 2022 : inventer un Café des enfants où les parents et les enfants passeraient un moment de détente. D’ailleurs, il existe en France une Fédération des Cafés des enfants depuis 2002. Ramdam espère bien y adhérer...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 mars 2023