À Valence, entre 10 000 et 30 000 manifestants

Importante mobilisation dans la préfecture de la Drôme.

La traditionnelle bataille de chiffres entre police et syndicats n’a pas échappé à la manifestation organisée à Valence, mardi 7 mars après-midi. Quoi qu’il en soit, les manifestants étaient nombreux - 10 000 selon la police, entre 25 000 et 30 000 selon l’intersyndicale, à s’être retrouvés autour de 14h30 sur la vaste esplanade du Champ de Mars, bravant la fraîcheur et la pluie pour battre ensemble le pavé.

Un long cortège s’est engagé pour une marche de plus de deux heures en s’engageant sur les principaux boulevards de la ville, faisant un passage devant les bâtiments de la Préfecture avant de regagner le Champ de Mars...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 10 mars 2023

À lire sur le même sujet : Les grévistes jouent leur atout face au gouvernement