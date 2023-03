Le féminisme n'est pas mort

Beaucoup de monde à Crest pour alerter sur les inégalités femmes-hommes.

Samedi 4 mars a été organisée une journée festive et conviviale au kiosque à musique de Crest, pour encore rappeler que l’égalité et l’équité entre les genres ne sont pas encore totalement réelle.

C’est un collectif informel d’habitantes de la vallée qui s’est chargé de l’organisation où des jeux, des crêpes, des pizzas, une « vélorution » et des prises de paroles ont été proposés. « On avait envie qu’il se passe quelque chose chez nous, pour visibiliser les luttes et travailler à l’émancipation individuelle et collective », ont expliqué deux membres du collectif. Et de continuer : « On a choisi un samedi pour toucher le plus de monde possible. On a voulu créer un espace où les gens se rencontrent dans un moment sympa car la lutte peut être joyeuse. »..

Article publié dans Le Crestois du 10 mars 2023