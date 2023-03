CCVD : Déchets et logement au menu du conseil communautaire

Le projet de taxe d'habitation sur les logements vacants a animé la séance.

Les élus de la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD) se sont réunis mardi 28 février, salle Drôme de l’Écosite du Campus, à Eurre, pour un conseil communautaire d’environ une heure et demie. Une vingtaine de délibérations étaient à l’ordre du jour.

Parmi elles, une mesure inscrite dans le Programme local de l’habitat (PLH) : l’aide à la création de logements locatifs sociaux publics, autrement dit « aide à la pierre ». À l’unanimité, les élus ont voté une subvention au bailleur social Drôme aménagement habitat (DAH), au titre de 2022, de 13 000 euros pour la création de six logements sociaux à Allex et quatre à Loriol-sur-Drôme. Une autre subvention de 10 500 euros a également été votée pour la rénovation de sept logements répartis entre Beaufort sur Gervanne, Chabrillan, Plan-de-Baix et Suze.

L’un des gros dossiers de cette séance était le passage en collecte en multimatériaux pour les déchets...

Article publié dans Le Crestois du 10 mars 2023