Les éco-défis de la CCVD

Les artisans sont invités à mettre en place des actions favorables à l'écologie.

Impulsé par la Chambre de commerce et de l’artisanat (CMA) de la Drôme, l’opération Éco-défis a été lancée par la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), jeudi 2 mars. Il s’agit de proposer aux 1000 artisans présents sur le territoire des actions à mettre en place au sein de leurs entreprises afin d’être plus éco-compatibles et ainsi moins impactants pour la planète.

La convention entre les deux partenaires a été signée dans la salle Drôme du Campus par Jean Serret et Francis Fayard, président et viceprésident de la CCVD, ainsi que par Frédéric Régnier, président de la CMA...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 10 mars 2023