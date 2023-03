Budget serré pour la 3CPS

Pas d'augmentation des taxes en 2023 malgré une hausse des coûts.

Lors de la séance du conseil de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS), qui s’est tenue au temple de Saillans le 23 février, l’ambiance était plus calme (voire soporifique) que lors de la dernière séance. Et pour cause, était présenté le rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2023 où sont détaillés les éléments financiers de fonctionnement et d’investissement. Rapport nécessaire mais pas très stimulant pour l’auditoire malgré les nombreuses questions qu’il a suscitées de la part des élus crestois, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition.

Un budget est une vision d’un projet et là ont commencé les remarques, notamment sur la non-transversalité de la transition écologique...

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023