Moisson de médailles pour la Clairette au concours général agricole

Communiqué du Syndicat de la Clairette de Die.

Cette année, le Concours des produits du Concours général agricole a récompensé les Appellations d’origine contrôlées (AOC) Clairette de Die et Crémant de Die de 17 médailles (11 d’or et 6 d’argent). L’annonce a été faite à l’occasion du Salon de l’agriculture qui se tient à Paris, depuis le 25 février et jusqu’au 5 mars 2023.

PALMARÈS DU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2023 CLAIRETTE ET CRÉMANT DE DIE :

AOC Clairette de Die, méthode ancestrale : Caves Carod, Vercheny ; Cave de Die Jaillance, Die ; Cave Monge et Granon, Vercheny ; Union des jeunes viticulteurs récoltants, Vercheny.

AOC Clairette de Die Brut : Domaine Truchefaud, Barsac.

AOC Crémant de Die : Domaine Maillefaud, Barsac ; Union des jeunes viticulteurs récoltants, Vercheny.

FINES APPELLATIONS

Depuis 1870, le Concours général agricole organisé par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, récompense les meilleurs produits de France, exclusivement produits, récoltés ou transformés sur le territoire national. Les vins sont soumis à l’appréciation d’un jury composé de producteurs, sommeliers, oenologues, négociants, courtiers...

Peuvent être présentés des vins de toute la France, dans toutes les gammes de prix. Près de 16 000 références sont présentées à la compétition chaque année. Seulement la moitié est admise en finale dont les épreuves sont encadrées par des agents du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Les récompenses sont des médailles d’or, d’argent et de bronze. Les produits médaillés sont reconnaissables à leur feuille de chêne, qui représente un véritable gage de qualité auprès des consommateurs.

LA CLAIRETTE DE DIE ET LES VINS DU DIOIS

La Vallée de la Drôme évoque un écrin naturel préservé. Ici se côtoient la douceur méridionale et l’air alpin. La rivière de la Drôme serpente entre les flancs montagneux, traversant vignes, champs de lavande et arbres fruitiers. Les vins sont à l’image de cette terre : surprenants et charmeurs. 27 caves ont produit 71 000 hectolitres (chiffres 2021).

Le syndicat de la Clairette de Die

Article publié dans Le Crestois du 3 mars 2023